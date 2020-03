Direct Gameplay: PS5-Patent veranschaulicht sofortigen Spielstart

Der jüngste Deep-Dive-Vortrag des PS5-Architekten Mark Cerny war voller technischer Fakten, die viele von uns gar nicht richtig verstanden haben. Die genauen Spezifikationen der Konsole und ihre futuristische SSD-Festplatte konnten trotzdem einigen Eindruck hinterlassen und Diskussion unter Spezialisten anstacheln. Die neugierigen Köpfe bei Resetera haben derweil ein Patentdokument entdeckt, das (schon einige Jahre alt ist, aber) darauf hindeutet, wofür Sony eine derart schnelle Festplatte überhaupt benötigt.

Eine Technologie namens "Direct Gameplay" ermöglicht Benutzer eines "systemintegrierten Tools" (wir gehen davon aus, dass die Playstation 5 so etwas sein könnte) in der Theorie dazu, direkt vom Home-Hauptmenü der Konsole aus zu einem beliebigen Punkt oder einer gewünschten Sequenz in einem Spiel zu wechseln. Die Kernidee scheint darin zu bestehen, Spielern eine Verknüpfung zu erstellen, mit der sie vom Betriebssystem aus direkt zu bestimmten Inhalten gelangen.

Man kann sich das wohl wie den Sprung zum nächsten Kapitel auf einer DVD vorstellen. Das System weiß also konkret, welche Ressourcen wofür bereitgestellt werden müssen und wie das alles arrangiert werden muss, damit der Spieler sehr schnell ins Spiel gelangt. Damit spart man sich in der Theorie das Laden unnötiger Elemente (die anschließend im Hintergrund ganz normal berechnet werden). Mark Cerny sprach in einem Wired-Interview genauer über diese Technologie:

"Obwohl [die PS5] Spiel ziemlich schnell starten wird, möchten wir nicht, dass der Spieler das Spiel unbedingt booten muss, um zu sehen, was [in einer Anwendung vor sich geht]. Multiplayer-Spieleserver werden der Konsole die Möglichkeit bieten, sich in Echtzeit einer Auswahl an Aktivitäten anzuschließen. Einzelspielerspiele werden Informationen darüber übermitteln, welche Missionen ihr ausführen könnt und welche Belohnungen ihr für den Abschluss erhaltet. Alle diese Auswahlmöglichkeiten werden in der Benutzeroberfläche angezeigt. Als Spieler springt ihr einfach direkt hinein [...]."

Jetzt muss man noch darauf warten, dass Sony diesen brandneuen "Sofortzugriff" mit echtem Spielmaterial vorstellt und detailliert beschreibt, Es wirkt auf uns jedoch so, als würde das hier eine der bahnbrechenden neuen Funktionen der PS5 sein.