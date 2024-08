Diplomacy is Not an Option erhält das Veröffentlichungsdatum

Diplomacy is Not an Option, das kommende Hordenverteidigungsspiel von Entwickler Door 407, hat auf der diesjährigen Gamescom einen neuen Trailer enthüllt.

Das Spiel befindet sich schon seit langer Zeit in der frühen Veröffentlichung - seit Februar 2022, um genau zu sein - aber es scheint, als ob das Team von Door 407 endlich bereit ist, es als gut gemachte Arbeit zu bezeichnen.

Der witzige Trailer zeigt große Schlachten, zermürbende Top-Down-Zaubersprüche, um die Verteidigungsbemühungen zu unterstützen, und positioniert den Titel im Allgemeinen im großen Stil und verspricht einen dramatischen Story-Modus, der angeblich über 100 Stunden lang ist.

Und nun zum wichtigsten Teil - Diplomacy is Not an Option Version 1.0 wird am 4. Oktober 2024 über Steam veröffentlicht, also bereiten Sie Ihre Verteidigung vor.