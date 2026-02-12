Dinosaurier-Überlebensspiel Code Violet erhält eine Fortsetzungs-Enthüllung

HQ

Teamkill Media, der Entwickler hinter Quantum Error, sowie die jüngsten dinosaurierfokussierten Actionspiele Son and Bone und Code Violet scheinen das Thema fortzusetzen, die größten Eidechsen der Welt zu jagen, da sie bereits eine Fortsetzung ihres neuesten Releases angekündigt haben.

In einem Beitrag auf Twitter/X hebt Teamkill Media den "überwältigenden Erfolg" von Code Violet hervor und bestätigt, dass das nächste Kapitel der Geschichte bereits in Entwicklung ist. Es wird Code UltraViolet heißen. Da Code Violet erst letzten Monat erschienen ist, gibt es natürlich nicht viele Details zum Lesen, aber Code Ultraviolet wird wahrscheinlich die Horror-Action des ersten Spiels fortsetzen, indem man Dinosaurier vermeidet und dort beschießt, wo es ankommt.

Wir hatten noch keine Chance, Code Violet zu spielen, aber auf der PlayStation-Store-Seite des Spiels scheint Teamkill Media einen Stellar Blade trifft Dino Crisis-Ansatz übernommen zu haben. Dafür zu sorgen, dass das Hinterteil des Protagonisten eine ausreichend gute Ablenkung für den Großteil des Spiels bietet. Im Gegensatz zum Action-Hit von Shift Up hat Code Violet es scheinbar nicht geschafft, die Leute durch Rezensionen zu beeindrucken. Stattdessen hat es zum Zeitpunkt des Schreibens eine Bewertung von 2,88 Sterne im PS Store, aber vielleicht verkaufte es sich einfach gut genug, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Wer weiß das schon?