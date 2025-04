Dinosaurier-Fans loben den Primitive War -Trailer, einen Low-Budget-Film, der furchteinflößender ist als Jurassic World

Dinosaurierfans warten gespannt auf den neuen Jurassic World Rebirth-Film, der in drei Monaten in die Kinos kommt, aber der Film unter der Leitung von Scarlett Johansson wird nicht der einzige Film in diesem Jahr mit wirklich furchterregenden Dinosauriern sein. Der erste Trailer zu Primitive War wurde gerade veröffentlicht, und die Resonanz der Dino-Süchtigen war hervorragend.

Primitive War ist die Adaption des gleichnamigen Romans von Ethan Pittus, der 2017 veröffentlicht wurde. Es spielt während des Vietnamkriegs im Jahr 1968, als eine Gruppe von Soldaten in ein abgelegenes Dschungeltal geschickt wird, um eine andere Einheit zu retten... und sie finden heraus, dass das Tal voller fleischfressender Dinosaurier ist, darunter ein Spinosaurus, der die Menschen vom Wasser aus angreift, genau wie der Spinosaurus aus dem neuen Jurassic World-Film.

Es ist nicht die originellste Idee, ja, und es ist ein Low-Budget-Film, aber nach dem ersten Trailer zu urteilen, sieht es so aus, als wäre er an vielen natürlichen Orten gedreht worden, und die CGI-Dinosaurier sehen wirklich solide aus (zumindest in den wenigen Aufnahmen, die für den Trailer ausgewählt wurden), einschließlich der drei gefiederten Deinonychus ganz am Ende.

Primitive War wird 2025 vom australischen Regisseur Luke Sparke in die Kinos kommen, mit einer Besetzung, in der die bekanntesten Schauspieler Tricia Helfer (Battlestar Galactica) und Jeremy Piven (Entourage) sind.