Dinolords Teaser-Trailer stellt mittelalterliche Strategie auf den Kopf

Es scheint, als sehnen sich die Menschen nach Dinosauriern. Von dem Hype, den wir um das Jurassic Park-Survival-Spiel gesehen haben, bis hin zum ständigen Geschrei nach einem Dino Crisis-Reboot oder -Remake ist es klar, dass die Leute nicht bereit sind, die großen, tödlichen Eidechsen loszulassen.

Glücklicherweise kommen Fans des Strategie-Genres nicht zu kurz, denn der dänische Entwickler Northplay hat einen weiteren Trailer zu Dinolords veröffentlicht, dem Spiel, das sagt, dass Mittelalterstrategie cool ist und so, aber was wäre, wenn man einen T-Rex in Plattenrüstung reiten könnte?

Dinolords ermöglicht es dir, Städte zu bauen und sie dann in hitzigen Kämpfen zu verteidigen, in denen uralte Bestien dir und deinen Feinden helfen. Derzeit ist es auf der Wunschliste verfügbar, hat aber noch kein Veröffentlichungsdatum.