Dino Crisis Der Schöpfer glaubt nicht, dass es noch Platz für das Franchise gibt

Gaming ist ein schwieriger Markt, in dem man überleben kann, da bereits so viele Nischen abgedeckt sind. Möchtest du ein Imperium aufbauen, das auf deiner eigenen Version der Geschichte basiert? Tut mir leid, aber das macht schon jemand. Willst du Menschen in einem lächerlichen Sci-Fi-Universum erschießen, in dem die Waffen aus Kreaturen herausspringen wie Süßigkeiten aus einer Piñata? Wieder einmal ist es schon geschehen.

Es scheint, dass der Schöpfer von Dino Crisis, Shinji Mikami, der Grund ist, warum die Serie vielleicht nie wieder zurückkommt. Im Gespräch mit Eurogamer sagte Mikami, dass er angenehm überrascht war zu hören, dass die Fans mehr Dino Crisis wollen, aber er glaubt nicht, dass wir es jemals sehen werden.

"Die Großartigkeit von Dinosauriern und die Dinge, die man mit Dinosauriern machen kann, das hat Monster Hunter in den letzten Jahren wirklich auf den Punkt gebracht", sagte er. "Selbst wenn ich mich entscheiden müsste, ein Remake oder eine neue Version von Dino Crisis zu machen, habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass es im Moment viel Platz für diese Art von Spiel gibt, gerade seit Monster Hunter ein so großes Spiel geworden ist."

Dennoch scheint es nicht so, als würde das die Fans davon abhalten, Dino Crisis mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, denn jedes Mal, wenn Capcom eine Umfrage durchführt, in der es um die Liebe zu seinen alten Spielen geht, landet Dino Crisis ganz oben auf der Liste.