Dinge, die Gaming im Jahr 2025 hinter sich lassen muss

2024, was für ein Jahr, oder? Wir hatten nicht das ständige Bombardement fantastischer Spiele, das uns von der negativeren Seite der Branche ablenkte, und selbst bei den guten Veröffentlichungen, die wir bekamen, fühlte es sich an, als gäbe es eine solche Welle des Diskurses um sie herum, dass es schwierig wurde, zu entscheiden, ob man den Inhalt oder die Gespräche um einen Titel wirklich mochte. Im Jahr 2024 gab es viel Gutes, verstehen Sie uns nicht falsch, aber es gibt auch einige Dinge, die wir hinter uns lassen sollten, wenn wir uns auf 2025 und darüber hinaus freuen, also werfen wir einen Blick darauf, was das Gaming fest im Rückspiegel hinterlassen sollte.

1. Toxizität/Die Woke-Kriege

Begonnen haben die Woke-Kriege. Es scheint, als ob der Gaming-Diskurs im Jahr 2024 - mehr als in jedem anderen Jahr in der jüngeren Vergangenheit - viel giftiger geworden ist, und sich einzumischen, um zu sagen, ob man ein Spiel mag oder nicht, fühlt sich an, als würde man auf Eis treten, das so dünn ist wie ein Papierblatt, unter dem sich ein Minenfeld befindet. Wir könnten Unmengen zu diesem Thema schreiben, aber es lohnt sich, klarzustellen, dass es in diesem Punkt weniger um die Seiten selbst geht, als vielmehr um die Art und Weise, wie sich der Gaming-Diskurs verändert hat. Die Wir-und-sie-Mentalität war noch nie so stark wie heute, und aufgrund von pauschalen Begriffen wie "woke", "DEI" und mehr ist es einfacher denn je, eine Menge über sehr kleine Dinge aufzupeitschen. Auch die Sprünge zu extremen Standpunkten sind deutlicher geworden, und selbst wenn man zustimmt, dass das Design von Concord absolute Eselsbäckchen war, ist es schwer, das Gefühl zu haben, dass man sich den Kritikern anschließen kann, ohne sich dem Rassisten Joe und all seinen Freunden anzuschließen.

Die Diskussion über die Repräsentation von Frauen in Spielen hat in diesem Jahr besonders eine drastische Wendung genommen, da viele die Veröffentlichung von Stellar Blade und seiner Protagonistin Eve wie die Wiederkunft Christi loben. Es ist in Ordnung, Vorlieben bei Charakteren zu haben, besonders in einem Medium wie Spielen, in dem man hofft, in eine andere Welt zu entkommen, aber es ist sehr seltsam geworden, wie Spiele wie Intergalactic: The Heretic Profit, die ihrer Protagonistin ein anderes Aussehen verleihen, dafür verspottet werden, dass sie nicht so kurvig sind wie die anderen 2D-Frauen, in die sich die Leute verliebt haben. Die Menschen, die so extrem sind, sind eine kleine, aber sehr lautstarke Minderheit, und ich hoffe, dass im Jahr 2025 auf beiden Seiten mehr gesunder Menschenverstand zum Vorschein kommen kann, was zu wieder richtigen Gesprächen führt, ohne Schlagworte und Echokammern.

2. Live-Service-Slop

Suicide Squad: Kill the Justice League kam 2024 heraus, und noch bevor ein ganzes Jahr vergangen war, wurde es kostenlos über Prime Gaming verteilt. Bei Steam-Verkäufen sinkt er um 95 %. Concord war kaum zwei Wochen lang auf dem Markt, als es gestrichen wurde. Es ist tragisch, vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man hätte damit verbringen können, etwas anderem als einem weiteren Live-Service-Slopfest hinterherzujagen. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es immer wieder sagen: Menschen, auch Gamer, haben nicht unbegrenzt Zeit. Sie können nicht vierzig Stunden damit verbringen, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends, Helldivers II oder eines der anderen Spiele zu spielen, die sie eigentlich mögen, und dann zu einem anderen Spiel wechseln, das verzweifelt versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Du kannst nicht jeden Hund im Tierheim retten, egal wie gerne du es würdest, und du kannst nicht jedes Live-Service-Spiel spielen. Sicher, Marvel Rivals und Helldivers II geben Anzügen vielleicht genug Beispiele, um zu glauben, dass sie ihre 250-Millionen-Dollar-Bombe zu einem Hit machen können, aber da wir sehen, dass immer mehr dieser Titel auf der Strecke bleiben, würde ich lieber sehen, dass talentierte Entwickler etwas machen, für das sie sich begeistern, und den Live-Service-Bereich weitgehend hinter sich lassen.

3. Gier/räuberische Monetarisierungspolitik

Apropos Live-Service, hier ist eine seiner größten Sünden. Als ich diesen Artikel verfasst habe, habe ich mich umgehört, um zu sehen, ob jemand etwas hätte, das er auf seine Liste der Schreckgespenster setzen möchte, und es kam eine Mischung aus Antworten zu Gatcha-Spielen, Lootboxen, Battle Passes, und sie alle lassen sich im allgemeinen Netz der Gier zusammenfassen. Gaming ist eine Branche mit viel Geld, und so zieht sie natürlich Menschen an, die lieber Oldtimer kaufen wollen, als die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu retten. Dieses übermäßig korporative Gefühl hat sich in Spielen schon seit einiger Zeit hartnäckig gehalten, wo man merkt, dass ein Titel eher aus Marktfähigkeit als aus Leidenschaft gemacht wird. Teurere Editionen von Spielen, teure Kosmetikartikel und mehr haben sich im Jahr 2024 bemerkbar gemacht, und obwohl wir nicht erwarten, dass Spiele billiger werden, wäre es schön, nicht das Gefühl zu haben, dass man sich einen Eispickel zwischen den Hintern schiebt, wenn man sich einloggt, um seine Lieblingstitel zu spielen. Nicht alle Spiele und Unternehmen sind daran schuldig, und es gibt einige, die erkennen, dass man viel Geld verdienen kann, mehr als genug Geld, ohne die Mehrheit der Spielerbasis nach außen hin zu verärgern, aber bis jeder das herausgefunden hat, bleibt dies auf der Liste.

4. Entlassungen

Wahrscheinlich Wunschdenken, aber ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr nicht sehen, wie Tausende von Menschen plötzlich ihre Lebensgrundlage verlieren. Wir dachten, 2023 sei schlecht, aber 2024 hat die Entlassungen auf ein ganz neues Niveau gehoben. Selbst die Entwickler großartiger Spiele wie Hi-Fi Rush waren nicht sicher, und man fragt sich, ob es irgendetwas gibt, das einen Job im Gaming sicher halten kann, wenn man nicht an der Spitze der Leiter steht. Selbst im journalistischen Bereich haben wir mehrere Schließungen erlebt, darunter Unternehmen wie GGRecon, Game Informer und Play Magazine. Es ist sehr schwer, positiv über dieses Stück Gaming zu bleiben, wenn es so aussieht, als würden jede Woche talentierte Leute ihren Job verlieren, aber hoffentlich können wir im Jahr 2025 und darüber hinaus etwas Licht am Ende des Tunnels sehen.

5. Super frühe Enthüllungen

Bevor Sie anfangen zu tippen, verstehe ich vollkommen, warum Unternehmen Spiele veröffentlichen, die mehr als fünf Jahre entfernt sind. Es sorgt für Aufsehen, es lässt das Publikum wissen, woran es arbeitet, damit es keine falschen Hoffnungen hat, es könnte auch die Einstellung von Spielen von potenziellen Entwicklern ermöglichen und die Aktionäre darüber informieren, woran ein Unternehmen arbeitet. Vom Standpunkt des Verbrauchers aus fühlt es sich jedoch wirklich wie ein Messer im Bauch an, wenn man das Spiel sieht, auf das man Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt gewartet hat, nur um dann zu erfahren, dass man diese Veröffentlichung erst sehen wird, wenn man alt und grau ist. Es wird immer schwieriger, an Franchises gebunden zu bleiben, da die Zeit zwischen den Einträgen einfach zu groß wird. Ich war Mitte Teenager, als ich The Witcher 3: Wild Hunt zum ersten Mal gespielt habe, und ich weiß nicht, ob ich die Fortsetzung sehen werde, bevor ich dreißig bin. Das ist kein gutes Gefühl, und obwohl The Witcher 4 erst vor kurzem enthüllt wurde, gibt es viele Spiele, die vor Jahren enthüllt wurden und im öffentlichen Bewusstsein geblieben sind, nur um uns so gut wie nichts zu geben. 2025 scheint ein phänomenales Gaming-Jahr zu werden, aber hoffen wir, dass Geoff Keighley nicht noch einmal mit seinem seelenlosen Lächeln und seinen nicht blinzelnden Augen sagt, dass wir das supertolle Spiel, das er diesen Sommer gespielt hat, im Jahr 2043 sehen können.

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch betonen, dass es in diesem Jahr zwar einige düstere Dinge gab, das Gaming als Ganzes aber immer noch eine sehr positive Sache sein kann. Da ich das Glück habe, diesen Job zu machen und auf Conventions zu gehen, verblüffen mich die Leute, die ich treffe, immer wieder aufs Neue, von denen, die Spiele entwickeln und bewerben, bis hin zu den Leuten, die einfach da sind, um sie zu genießen. Es gibt auch echte Trooper da draußen, wie Amir Satvat, der Typ, der sich alle Mühe gemacht hat, Jobs für Leute zu finden, die ihren beim Spielen verloren haben. Ja, die Gaming-Community könnte mit jemandem wie Satvat wieder ihre toxische Seite zeigen, aber er ist der Beweis dafür, dass es immer Leute geben wird, die das Spielen mehr lieben als diejenigen, die vorgeben, es zu lieben, nur um den Hass darauf zu unterdrücken.