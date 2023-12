Dinga Bakaba lobt God of War Ragnarök: Valhalla und bezeichnet immersive Sims als neues Mekka des Spieldesigns

HQ

Arkane Lyon gehört nicht zu den Studios, die eine tolle Idee finden und jeden Cent aus ihr herausquetschen. Sein Direktor, Dinga Bakaba, hat einen breiteren Blick auf zukünftiges Spieldesign und auf ein bestimmtes Genre, das ein neues Goldenes Zeitalter erlebt: immersive Simulatoren. Gamereactor hatte die Ehre, den erfahrenen Entwickler während seines Auftritts auf der BIG-Konferenz zu interviewen, wo er den Ehrenpreis 2023 entgegennahm, und Sie können sich das vollständige Interview unten ansehen.

HQ

In Anlehnung an Deathloop und seinen auf Zeitschleifen basierenden Gameplay-Zyklus betonte Bakaba die unterschiedlichen Perspektiven auf dieselbe Geschichte und wie unterschiedliche Ansätze das Gameplay des Spielers bereichern. Ein bisschen wie God of War: Ragnaröks neuer Roguelike-Modus, Valhalla. "Es ist so, dass einige Leute God of War bereits zweimal durchgespielt haben (...) und sie haben ein wirklich gutes Verständnis für die Mechaniken, aber viele Spieler werden es nur einmal für die Geschichte durchgespielt haben, und am Ende des Spiels denken sie, oh, das fühlt sich wirklich gut an, aber dann endet das Spiel."

"Und ich denke, die Möglichkeit, diese Art von Loops wieder und wieder durchzuspielen und überrascht zu sein und einige verschiedene Dinge zu sehen, interessante Dinge, die es dir ermöglichen, tiefer in die Mechanik einzusteigen und ein wenig von der Meisterschaft zu berühren, weißt du."

Bakaba bekräftigte nicht nur, dass Dishonored 3 nicht in den Zukunftsplänen des Studios enthalten ist, sondern auch, dass das nächste Spiel (Marvel's Blade, obwohl er es nicht direkt erwähnt) etwas anderes sein wird. "Bei Arkane mögen wir es, neue Dinge zu schaffen. Wir mögen es, uns selbst herauszufordern."

Immersive Simulatoren sind etwas, das Bakaba fasziniert, und er verfolgt genau die Arbeit großer und kleiner Studios, die diese Designphilosophie anwenden: "Wenn man Dark Messiah of Might and Magic nimmt, ist es ein Kampfspiel, ein Actionspiel. Wenn man Dishonored nimmt, ist es eher ein Stealth-Spiel. Wenn man Prey nimmt, ist das eher ein Horror-, Überlebens- und psychologischer Horror im Weltraum. Und selbst über Arkane hinaus, wenn man Raphael Colantonio, den Gründer von Arkanes neuestem Spiel, Weird West, nimmt, ist es in gewisser Weise ein Top-Down-RPG mit einem Twin-Stick-Gameplay."

"Aber sie sind immersive Simulationen in dem Sinne, dass sie diese Designphilosophie nutzen und sie auf ein Genre anwenden. Und das ist das Besondere."