Dinamic Software möchte seinen Platz in der aktuellen Spieleentwicklung zurückerobern und wird den ersten Schritt mit Army Moves Overdrive

Die 80er Jahre gelten als legendäres Jahrzehnt der Unterhaltungskultur. Die Musik, das Kino und natürlich die Videospiele werden immer wieder gelobt. In Spanien gilt dieses Jahrzehnt als das (erste?) Goldenes Zeitalter der spanischen Software, und ein großer Teil dieses Titels liegt in der Verantwortung von Dinamic Software, die zu dieser Zeit unzählige Titel für Amstrad, Commodore 64, MSX und Spectrum entwickelte. Es war eine Zeit, in der dem Heimcomputer die Welt zu Füßen lag, bevor in den 90er Jahren die ersten Heimkonsolen einen großen Teil des Kuchens übernahmen.

Viele Erinnerungen aus diesen Jahren sind geblieben, aber eine der vielleicht am meisten in Erinnerung gebliebenen und beliebtesten Sammlungen ist Dinamics Trilogie aus Army Moves, Navy Moves und Artic Moves. Side-Scrolling-Shooter und Plattformer, die 1986 die Gamer begeisterten. Und jetzt, 38 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung, steht es vor einem Comeback in Form eines Reboots, dank einer Partnerschaft zwischen Dinamic Software und Dunwich Studio, die Army Moves Overdrive präsentieren. Wir haben mit der spanischen Entwicklerlegende Pablo Ruiz, CEO von Dinamic, und Erik Rueda, Technical Director bei Dunwich, über diese moderne Version des Spiels gesprochen und im Interview unten während des letzten IndieDevDay über diese moderne Version des Spiels gesprochen.

Es ist keine leichte Aufgabe, ein Franchise wie Army Moves aus der Vergangenheit wiederzubeleben, aber die Idee kam genau von einer anderen spanischen Entwicklung eines Remakes, das 2021 auf den Markt kam, Alex Kidd in Miracle World DX, das vom valencianischen Jankenteam geschaffen wurde. Pablo Ruiz drückte es so aus:

"Ich traf Ramón Nafria, der Alex Kidd DX gemacht hatte (...) und wir dachten: 'Ist es möglich, etwas so Großes mit Dinamic-Titeln zu machen?', und wir schauten uns die Liste an und unterhielten uns, und schließlich entschieden wir uns für Army Moves. Ich erinnere mich an das unglaubliche Bild, das Alfonso Azpiri, der Illustrator, geschaffen hat, und ich dachte, dass es damals unmöglich war, diese Bewegung auf dem Bildschirm zu machen, und ich sagte: 'Ich möchte diese militärische Zeichnung in ein reales und aktuelles Spiel bringen, mit all den mächtigen Werkzeugen, die wir heute haben', und diese animierte Kreation von Azpiri wird im neuen Army Moves Overdrive zum Leben erweckt".

Natürlich ist es ein schwieriger Prozess, sich an die neuen Zeiten anzupassen, aber Dunwich Studio erwies sich als die richtige Wahl für diese Aufgabe, zumal sie viel Liebe zum Original hatten.

"Es ist ein komplett modernes Spiel, alles ist neu, aber natürlich mit viel Respekt und das gesamte Material des Originals ist etwas, das wir genommen, angewendet und referenziert haben, und wir wollen sowohl neue Spieler, die Army Moves überhaupt nicht kennen, als auch Leute, die das Original gespielt haben", kommentierte Erik Rueda. "Wir wollen, dass sie das Neue spielen und sagen: 'Okay, ich sehe, was du hier machst, ich kann den Jeep sehen, der sich bewegt, ich kann den Sprung sehen, ich kann diesen Feind sehen, ich kann diese Dinge sehen, diese Referenzen, und drücke auf seinen Schlüssel.'

"Aber wir wollen auch, dass die neuen Spieler, die heute spielen, das Spiel nehmen und sagen: 'Okay, das macht Spaß, das ist cool, das ist etwas Schnelleres, Moderneres, sagen wir... 'dynamischer'."

Wir müssen noch eine Weile warten, bis wir diese neue Version des Klassikers ausprobieren können, da sich die Entwicklung noch in einem frühen Stadium befindet, aber die Idee ist, sie sowohl auf dem PC als auch auf den großen Konsolen zu veröffentlichen. "Die 80er Jahre sind zurück", sagt Ruiz.