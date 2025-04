Digital Sun über die Veröffentlichung von Moonlighter 2 auf die Switch 2: "Das können wir nicht ignorieren"

HQ

Erst gestern konnten wir euch im Rahmen einer Vorschau, die nach unserer Teilnahme an der Xbox Developer EMEA Session stattfand, alles über Moonlighter 2: The Endless Vault erzählen. Während ihr euch die Vorschau hier in voller Länge ansehen könnt und mehr über die verschiedenen Mechaniken und neuen Systeme erfahren könnt, die diese Fortsetzung den Spielern präsentieren wird, hatten wir auch die Gelegenheit, uns mit Entwickler Digital Sun zu einem Gespräch zusammenzusetzen.

Im Rahmen unseres Interviews mit Kommunikationsmanager Israel Mallén haben wir uns nach den Plattformplänen für das Spiel erkundigt und ob - angesichts der immensen Anhängerschaft des ursprünglichen Moonlighter auf Switch - Moonlighter 2: The Endless Vault auf das Nachfolgesystem kommen wird.

"Nun, der erste Moonlighter hatte ein Zuhause auf der ursprünglichen Switch, und wir sind uns bewusst, dass die meisten unserer Spieler, oder ein großer Teil unserer Spieler, mit der Switch verwandt sind", sagte Mallén. "Ich mag die Switch sehr, und das können wir nicht ignorieren. Alles, was ich im Moment sagen kann, ist, dass Konsolen am Horizont stehen und wir offen für neue Möglichkeiten sind, und dazu gehört auch Switch 2, obwohl wir im Moment natürlich nur unsere Präsenz auf PlayStation 5, Xbox Series und PC bestätigen können."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Digital Sun unten ansehen, um mehr über die neuen Systeme von Moonlighter 2, seine 3D-Art-Direction, den breiteren Fokus auf Roguelike-Elemente, die zusätzlichen Biome und die neue Stadt und mehr zu erfahren.