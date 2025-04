Digital Foundry: Switch 2 hält sich sehr gut gegen PlayStation 4

HQ

Letzte Woche konnten wir uns zum ersten Mal die Switch 2 ansehen und seitdem gab es einen fast konstanten Fluss von Neuigkeiten zu Nobos neuer Konsole. Nicht zuletzt die Spiele, bei denen wir bei Gamereactor ausprobieren konnten, was auf euch zukommt, über die ihr in unserer Preview-Sektion lesen könnt.

Die Technikfreaks bei Digital Foundry machen die Dinge beim Testen von Spielen jedoch etwas anders, da sie nur die technische Seite der Dinge und nicht den Unterhaltungswert betrachten, und in der neuesten Folge ihres Podcasts haben sie überprüft, wie die Konsole abschneidet. Wenn du die Spekulationen aus dem letzten Jahr verfolgt hast, erinnerst du dich vielleicht an all die Gerüchte, die besagen, dass die Switch 2 in Bezug auf die Leistung irgendwo in der Nähe der PlayStation 4 oder sogar der PlayStation 4 Pro liegen würde. Stimmt das also?

Nun, nach der Untersuchung von Final Fantasy VII: Remake Intergrade, Hogwarts Legacy und Elden Ring hat Digital Foundry eine positive Antwort. Die Spiele sehen mindestens genauso gut und oft sogar besser aus, mit Dingen wie modernen Lichteffekten, schärferer Grafik und weniger Zacken. Sie sagen auch, dass die Unterstützung des eingebauten Displays für 120 Hz möglicherweise "deutlich bessere Erfahrungen in Multiplattform-Ports als bei der Basis-PlayStation 4" bieten kann.

Wenn Sie also Spiele aus der vorherigen Generation haben, die Sie noch nicht gespielt haben, ist es vielleicht an der Zeit, ihnen eine Chance auf Switch 2 zu geben, um ein noch besseres Erlebnis zu haben.