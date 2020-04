Digital Foundry: "Nicht alle PS4-Spiele laufen auf PS5 besser"

Sony hat das Thema Abwärtskompatibilität auf der Playstation 5 noch nicht besonders genau beschrieben, allerdings scheinen sie sich relativ sicher zu sein, dass die "überwiegende Mehrheit aller Playstation-4-Spiele" auf der kommenden Konsole funktionieren wird. Die Frage lautet mittlerweile eher, ob es aus technischer Sicht von Vorteil ist, seine PS4-Spiele auf der PS5 zu spielen.

Digital Foundry hat das in einem neuen Video untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sicherlich nicht alle PS4-Spiele auf der PS5 besser laufen werden, als auf der dafür vorgesehenen Hardware. Diejenigen, die die zusätzliche Leistung jedoch nutzen, profitieren laut den Technikspezialisten von Features, wie entsperrter Bildrate und dynamischer Auflösung.

Anhand der FromSoftware-Spiele erklärte das Team ihre Vermutung: Die Games verwenden auf der Playstation 4 Pro eine entsprechende Technologie, die es sowohl Dark Souls III als auch Sekiro: Shadows Die Twice ermöglicht, bessere Ergebnisse in Sachen Bildrate und Auflösung zu erzielen. Das wäre für die meisten Titel einfach zu replizieren, wenn sie auf eine neue Plattform gebracht werden würden, so Digital Foundry. Wie immer ist das Video einen Blick wert.