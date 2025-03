Digital Foundry: "GTA VI wird auf Series X und PS5 wahrscheinlich nicht mit 60 Bildern pro Sekunde laufen"

HQ

Grand Theft Auto VI wird wahrscheinlich beispiellose grafische Details und Realismus bieten, aber für viele ist die große Frage, ob das Spiel mit einer ausreichend stabilen Bildrate laufen wird, insbesondere auf PS5 und Xbox Series X.

Es gab mehrere Experten, die sich skeptisch geäußert haben, aber Digital Foundry glaubt, dass der Todesstoß die neue PC-Version von GTA V Enhanced Edition ist.

In dieser kürzlich verbesserten Version wurde Raytracing-globale Beleuchtung (RTGI) implementiert, die beispielsweise in Dying Light 2: Stay Human viel umfangreicher funktioniert, da sie auf Pixelbasis implementiert wird, was laut Digital Foundry viel Arbeit erfordert.

Sie glauben daher, dass das Profil für Grand Theft Auto VI hier implementiert ist, da Sie im Trailer Beweise für RTGI sehen können. Was sagt das über die Bildrate aus? Nun, Digital Foundry hat einige Tests durchgeführt, und wie WCCFTech schreibt:

"Wenn die gleiche RTGI-Technologie von Grand Theft Auto V Enhanced Edition im nächsten Teil der Serie zu sehen sein wird, glaubt Digital Foundry, dass die Art und Weise, wie die Enhanced Edition läuft, ein Hinweis auf die Leistung sein könnte, die auf Basiskonsolen für die Fortsetzung zu erwarten ist. Während die Technologie clever optimiert ist und die GPU nicht besonders stark belastet, ist sie stark für die CPU, und eine Ryzen 5 3600-CPU, eine CPU, die mit der der Basiskonsolen der aktuellen Generation vergleichbar ist, kann das Spiel nicht mit konstanten 60 FPS bei 1440p-Auflösung und NVIDIA DLSS im Qualitätsmodus ausführen. Dies, zusätzlich zu dem Enthüllungstrailer, der mit 30 FPS läuft, deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI auf Basiskonsolen auf 30 FPS begrenzt sein wird, wie viele glauben."