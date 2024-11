Digital Foundry: Death Stranding Director's Cut ist "eine vollendete Portierung" auf der Xbox Series S

HQ

Die Xbox Series S ist seit geraumer Zeit ein heißes Diskussionsthema, wobei dem allseits beliebten Gerät vorgeworfen wird, die Grafikentwicklung in der Branche zu verlangsamen. Aber während einige Studios damit zu kämpfen hatten, haben andere überhaupt keine Probleme, und wir haben kürzlich berichtet, dass GSC Game World die Veröffentlichung eines Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in Betracht zieht, und dass Take-Two sich nicht im Geringsten Sorgen um Grand Theft Auto VI macht.

Kürzlich wurde Death Stranding Director's Cut für Xbox Series S und X im Schatten fallen gelassen, und viele fragen sich, wie gut das Spiel läuft, insbesondere auf der schwächeren Konsole, wenn man bedenkt, dass es eigentlich hauptsächlich für PlayStation 5 entwickelt wurde. Digital Foundry hat sich nun der Sache angenommen - und hat erfreulicherweise gute Nachrichten. Sie kommen zu dem Schluss:

"Die Xbox Series S ist absolut faszinierend. Es ist eine gelungene Portierung, die in der Tat sehr, sehr gut auf die Junior-Konsole skaliert. Der Qualitätsmodus löst nicht so viele Details auf, und anhand der Auflösungsmetriken können wir sehen, warum - er verwendet einen dynamischen Auflösungsskalierungsbereich zwischen 900p und 1080p.

Bemerkenswert ist, dass der Rückgang der Pixelzahl für das 4TF-Gerät zu einer Bildrate führt, die schneller ist als die Äquivalente im Qualitätsmodus der Series X und PS5. Und vielleicht ist das auch gut so, denn die Chancen stehen gut, dass die Besitzer der Series S weniger VRR-Displays haben - je näher es also an gesperrte 60 FPS heranrückt, desto besser."

Insgesamt scheint es, dass Kojima Productions mit dieser Veröffentlichung phänomenale Arbeit geleistet hat, und niemand sollte mit dem, was das Spiel zu bieten hat, unzufrieden sein, egal welche Xbox er hat.