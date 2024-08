Digital Extremes über die Idee von Soulframe: "Prinzessin Mononoke und ein bisschen Disney-Prinzessinnen-Vibe sind auch dabei"

HQ

Obwohl Digital Extremes nicht die Absicht hat, die Entwicklung und Produktion von Warframe einzustellen, hat das Studio ein zweites Team zusammengestellt, um mit der Arbeit an einem zweiten Projekt zu beginnen. Dies ist als Soulframe bekannt und wird sich stark von Warframe unterscheiden, was uns der neue CEO von Digital Extremes ", Steven Sinclair, während eines Interviews auf der Gamescom erzählte.

"Ja, wir versuchen, ein Zwei-Spiele-Studio zu bekommen", sagte Sinclair. "Also, ich habe im Grunde 12 Jahre lang an Warframe gearbeitet und jetzt starten wir ein neues Schwesterprojekt, wir nennen es Soulframe und wir haben einfach einen Schlussstrich gezogen und Warframe hier platziert und alles geschrieben, was Warframe war, weißt du; Es ist futuristisch, es ist düster, es ist apokalyptisch, es ist schnell, es gibt verrückte Ninjas-artige Bewegungen, und dann sagten wir einfach: Okay, was wäre das Gegenteil, was ist ein guter Grund für die Existenz von Soulframe ? Okay, gemütliches, Fantasy-Gameplay, langsameres Gameplay, das du kennst, umarme unsere Liebe zu Prinzessin Mononoke und ein bisschen Disney-Prinzessinnen-Vibe.

"Es ist also keine dunkle Fantasy. Wir waren wirklich nicht schlau, als wir es Soulframe nannten, weil es das Soul-Genre impliziert, aber es geht wirklich um deine Seele und deine Verbindung zu den Tieren und zu deinen Vorfahren, die du entdeckst, wenn du das Spiel spielst."

Schaut euch das vollständige Interview an, um mehr über Warframe: 1999 zu erfahren, die kommende Erweiterung, die später in diesem Jahr erscheinen wird.