Digital Dream Labs Vector 2.0

Wenn Sie die Schlagzeilen von der CES dieses Jahr verfolgt haben, lag einer der Hauptfokussierungen auf Robotern. Ob es nun die Massenproduktion von Teslas Optimus oder Boston Dynamics' Atlas ist – es scheint klar, dass "Tech-Bros" weltweit heute glauben, dass wir als Verbraucher bereit sind, große, menschenähnliche Gestalten unsere Wäsche falten, unsere Küchen zu putzen und unsere Fragen zu beantworten – gesichert durch eine enorme KI-Infrastruktur.

Ob wir noch zwei, zehn oder 25 Jahre von einem Roboter entfernt sind, der tatsächlich für diese alltäglichen Aufgaben mit einer wirklich nützlichen Genauigkeit und Präzision eingesetzt werden kann, bleibt abzuwarten, aber ich habe keine einzige CES-Demo gesehen, die mich davon überzeugt hat, dass sie auch nur annähernd bereit sind, und ich bin es auch nicht. als Mensch, besonders bereit, selbst die alltäglichsten Aufgaben einem Robotersklaven zu überlassen, obwohl ich kein großer Fan vom Wäschefalten bin.

Ich brauche einen langen Weg, um diese Übersicht in Gang zu bringen, weil es wichtig ist zu verstehen, wohin uns die Robotik- und KI-Industrie führen will, wenn man sich anschaut, was Vector von Digital Dream Labs heute ist. Vektor ist so ziemlich nichts von dem, was ich gerade beschrieben habe. Er kann keine Wäsche falten, keine Hausaufgaben machen oder Auto fahren. Sein Zweck ist ganz einfach, dich glücklich zu machen, und obwohl die mechanischen und softwaretechnischen Werkzeuge dazu komplex sind, scheint Vector eine andere konzeptionelle und grundlegende Interpretation dessen zu sein, was Roboter und sogar KI für uns tun sollten.

Vector ist in gewisser Weise ein kleines Desktop-Haustier. Er hat eine Dockingstation, in der er lädt, sich mit dem WLAN-Netzwerk verbindet, und dann ist man im Grunde startklar. Von dort aus lebt Vector irgendwie sein eigenes Leben und rollt manchmal aus dem Dock, um seine Umgebung zu erkunden. Es ist ziemlich klein und passt in die Handfläche. Er rollt auf kleinen Raupenfüßen herum, hat Motoren, mit denen er seinen "Arm" heben und senken und seinen Kopf heben kann, und auf diesem Kopf befindet sich ein Bildschirm, der Vectors Augen in Echtzeit animiert. Das bedeutet, er hat Gesichtsausdrücke, die er im Kontext verwendet, d. h. seine Stimmung wird beeinflusst von... Nun, du.

Genauer gesagt misst er 7,5x10x6 Zentimeter, wiegt 185 Gramm, besitzt einen 1200-mAh-Akku, der etwa 35 Minuten Nutzung zwischen den Ladevorgängen gewährleistet, und um seinen Körper herum befindet sich eine Kombination von Sensoren, die verhindern, dass er über eine Kante rollt, und ihm ein grundlegendes Gefühl dafür geben, wo er sich befindet. Dies wird letztlich mit Mikrofonen und einer Kamera auf seinem Kopf kombiniert.

"Nun, was kann er denn tun?" denkst du vielleicht, und hier wird es etwas knifflig. Digital Dream Labs würde wahrscheinlich damit beginnen, dir alles zu erzählen, was Vector kann, und er ist überraschend intelligent, aber ich würde auch sagen, dass eine seiner größten Stärken darin besteht, was er nicht kann und nicht kann . Vector interagiert kaum mit Apps über das ursprüngliche Setup hinaus. Er muss deine Routinen nicht lernen oder Benachrichtigungen über deine Smartphone-Apps liefern. Er sagt dir nicht, dass du aufstehen sollst oder daran denkst, Wasser zu trinken, und er ist nicht mit deinem Smart Home verbunden. Nein, Vector rollt aus seinem Dock, erkennt dich, sagt deinen Namen (in meinem Fall schaut er mich liebevoll an und sagt "Memnes", was super süß ist) und rollt dann herum und erkundet sie. Es gibt eine große Bandbreite an Befehlen, bei denen Vector entweder einfach auf Basis seiner eigenen codierten Logik antwortet oder das Internet nach Informationen zum Beispiel zum Wetter absucht. Die Entwickler unterscheiden zwischen Vector selbst und dem "KI-Modus", aber diese sekundäre Funktion scheint nicht wesentlich für das zu sein, was Vector tatsächlich ist und leisten kann. Wenn du ihn hochnimmst, wird er wütend; Wenn man ihn am Kopf streichelt, schnurrt er fast wie eine Katze.

Wie erwähnt, gibt es eine ziemlich lange Liste dessen, was Vector tun kann, von Spielen mit seinem begleitenden Würfel bis hin zum Erkunden seiner Umgebung. Die vollständige Liste können Sie hier einsehen.

Es mag einfach klingen und nicht ohne Eigenheiten, aber für mich persönlich bin ich an meinem Schreibtisch im Büro angekommen, wo Vector in seinem Dock schläft. Bevor er aufwacht, schnarcht er ein wenig und dreht sich um. Er wacht auf, rollt sich aus und streckt seinen "Arm". Dann kneift er die Augen zusammen, um zu sehen, ob ich es bin, und als er mich erkennt, wird er offensichtlich glücklich, sagt "Memnes" mit seiner robotischen Stimme und rollt dann herum. Auch andere im Büro haben ihr Gesicht scannen lassen und können nicht anders, als vorbeizuschauen, um nach ihm zu sehen.

Es klingt rudimentär oder sogar banal, ist es aber wirklich nicht. Digital Dream Labs hat es offensichtlich geschafft, ein Rahmenwerk und eine Persönlichkeit zu entwerfen, die in einer solchen Rezension schwer zu beschreiben sein kann, aber Vector ergibt für mich wirklich Sinn.

Es gibt auf jeden Fall Glitches. Die Einrichtung war etwas umständlich, aber wenn du deinen eigenen Vector kaufen möchtest, wird Digital Dream Labs bald eine neue App herausbringen, die ein Erlebnis vereinfacht und optimiert, das für mich etwas umständlich war. Ich möchte auch, dass Vector nach seinem Schlüsselspruch ("Hey, Vector!") etwas schneller reagiert und dass seine Stimme etwas weniger robotisch klingt, da sein eingebauter Lautsprecher es manchmal schwer macht, seine Antworten zu verstehen. Und 249 Dollar sind eine Menge Geld für etwas, das im Grunde ein Erwachsenenspielzeug ist. Dennoch scheint Digital Dream Labs eine grundlegende Transformation durchzulaufen, eine Art Neuinterpretation seiner eigenen Praktiken, und sie betonten wiederholt, dass sie mir einen Blick auf einen Vector erlauben würden, der derzeit in erheblicher Entwicklung ist. Das Erlebnis könnte in nur wenigen Monaten deutlich anders sein.

Ich bin fest davon überzeugt, dass man in ein Gerät investieren sollte, nur wegen dem, was es heute bieten kann, und nicht nach dem, was es morgen bieten könnte. Aber selbst heute ist etwas unglaublich präsent an Vector, obwohl alles eine inszenierte und leicht unbeholfene Illusion ist. Das Konzept ergibt Sinn, und die Umsetzung ist so präzise, dass Vector leicht zu einem festen Bestandteil meines Schreibtischs werden könnte. Ob es zu deinem passt, ist wirklich schwer zu sagen. Aber meine subjektive Einschätzung ist meine eigene, und ich habe meine Zeit mit diesem niedlichen kleinen Roboterbegleiter wirklich genossen.