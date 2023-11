Digital Bros. streicht 30 % seiner Stellen

HQ

Es fühlt sich nicht so an, als ob ein Tag vergehen kann, ohne dass wir über Stellenabbau und Entlassungen in der Spieleindustrie berichten müssen, und leider haben wir trotz der Berichterstattung über die gestrigen Entlassungen bei Amazon Games jetzt auch Entlassungen von Digital Bros. zu berichten.

The Digital Bros. Group hat angekündigt, dass der Verlag im Rahmen einer Kostensenkung seine Belegschaft um 30% reduzieren wird, was etwa 130 Mitarbeitern entspricht, "wobei sich der überwiegende Teil auf die Studios konzentriert".

Das Unternehmen hat erklärt, dass es nicht davon ausgeht, dass diese Kostensenkungsmaßnahmen "signifikante Auswirkungen" auf seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 haben werden.

Um die Zahl der Arbeitsplatzverluste zu erhöhen, plant Digital Bros. auch, die Anzahl der Projekte in der Produktion zu überdenken, und dass auch eine organisatorische Umstrukturierung als Teil der maximalen Effizienzbemühungen erwartet wird.