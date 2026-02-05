Digimon Story: Time Stranger erscheint im Juli für die Nintendo Switch 2

HQ

Der Nintendo Direct: Partner Showcase war voller neuer Spiele, die das Gefühl haben, dass sie mit der Hybridkonsole einen neuen Atem bekommen werden. Digimon Story: Time Stranger bildet da keine Ausnahme, denn der RPG-Kreaturensammler feiert im Juli sein Debüt auf der Nintendo Switch 2.

Mit einer Geschichte, die sowohl die menschliche als auch die digitale Welt umfasst, bietet Digimon Story: Time Stranger eine tiefgründige Erzählung, in der wir uns mit unseren Lieblings-Monstern aus Anime, Spielen und mehr verbünden, um die Welt zu retten.

Digimon Story: Time Stranger ist bereits auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. Es erscheint am 10. Juli auf der Nintendo Switch 2.