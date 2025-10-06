Digimon Story: Time Stranger erscheint für über 84 000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Digimon fühlte sich immer so an, als würde es hinter Pokémon an zweiter (oder sogar dritter oder vierter Stelle) stehen, aber der neue Eintrag in der Digimon Story-Serie hat bewiesen, dass die IP immer noch viele Fans hat, die sich in ein neues RPG-Erlebnis stürzen wollen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Digimon Story: Time Stranger 84 458 gleichzeitige Spitzenspieler auf Steam über SteamDB. Damit ist es das am dritthäufigsten gespielte JRPG auf der Plattform, nur hinter Metaphor: ReFantazio und Granblue Fantasy: Relink. Es hat die Persona-Spiele, Final Fantasy und mehr in Bezug auf die Spieler auf Steam geschlagen.

Digimon Story: Time Stranger hat auch frühere Digimon-Spiele besiegt. Digimon Survive zum Beispiel hatte bei der Veröffentlichung nur etwa 6000 gleichzeitige Spieler, und Digimon Story: Cyber Sleuth hat mit 3000 noch weniger.

Derzeit genießen die Spieler das Spiel auf Steam, wo es eine sehr positive Bewertung hat. Wir haben Digimon Story: Time Stranger in unserer Rezension nicht so sehr genossen, da wir der Meinung waren, dass die Geschichte im Vergleich zu dem, was sie hätte liefern können, recht einfach ist.