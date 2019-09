Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition bietet frischen Trailer

Bandai Namco hat die beiden japanischen Rollenspiele Digimon Story: Cyber Sleuth und Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory in einer sogenannten Complete Edition zusammengefasst und wird die Box am 18. Oktober auf Nintendo Switch und PC veröffentlichen. Mit fast 300 Digimon bietet das Game ordentlich Futter für RPG-vernarrte Fans und in einem neuen Trailer demonstriert uns Entwickler Media Vision verschiedene Themengebiete, die es im Spiel zu entdecken gilt: Kämpfe mit Dreierteams, das Training der Digimon und natürlich der Schwerpunkt der Weiterentwicklung. Der Trailer buhlt mit seinen über 80 Stunden an Gameplay, das wirkt auf manch einen heutzutage ja eher abschreckend...

