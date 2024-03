Digimon feiert 25-jähriges Jubiläum mit wiederbelebtem Digivice

HQ

Pokemon-Klone gab es schon lange vor Palworld, und die echten OGs erinnern sich an Digimon. Wie Pokemon spielte auch Digimon in einer Welt wie der unseren, in der digitale Monster existierten und gegeneinander kämpfen konnten.

Bis zum heutigen Tag gibt es immer noch viele eingefleischte Digimon-Köpfe da draußen, und um diese Fans und ihre beständige Liebe zum Franchise zu feiern, bringt Bandai Namco ein neues Digivice heraus.

Im Grunde ist das Digivice wie ein Tamagotchi, aber anstatt dass du dich nur um deine Kreatur kümmerst, kannst du auch anderen Digimon begegnen und gegen sie kämpfen. Es gibt sogar einen Boss, den es zu besiegen gilt.

Das neue Digivice kann ab sofort vorbestellt werden, und die neue Version kommt mit einem Vollfarbbildschirm, 8 Digimon zur Auswahl und anderen zusätzlichen Funktionen.