Diesmal in virtueller Realität: Sam & Max

Ein neues Sam & Max entsteht für die virtuelle Realität. Irgendwann im Jahr 2021 sollen wir das Abenteuer mit dem Titel Sam & Max: This Time It's Virtual erhalten, allerdings ist das leider schon alles, was wir an Informationen erhalten haben. Das Projekt wurde während der Eröffnungsfeier der Gamescom in einem ersten Teaser präsentiert, der uns direkt in die Comic-Welt des legendären Duos eintauchen lässt. Im Trailer ärgern wir Kakerlaken, bekommen es mit Ratten zu tun und werfen Max durch ein Büro. Für welche Plattformen dieser Spaß startet, haben wir leider nicht erfahren.

