Dieses weniger bekannte Warhammer-Spiel inspirierte die Erzählungen von Civilization VII

Als erstes Civilization-Spiel seit fast einem Jahrzehnt hat Civilization VII einige große Änderungen an der traditionellen Formel vorgenommen. Es gab die Zeitalter-Mechanik, die Aufteilung zwischen Zivilisationen und Anführern und vieles mehr. Die Erzählungen stachen für viele Spieler als aufregendes neues Feature hervor, und sie wurden anscheinend von einer unerwarteten Quelle inspiriert.

In einer Podiumsdiskussion auf der GDC in diesem Jahr erklärte Cat Manning, Narrative Director von Civilization VII (danke, GamesRadar), wie die Erzählungen entstanden sind. "Warhammer 40.000: Chaos Gate war ein großer Berührungspunkt, als wir anfingen, darüber zu sprechen, wie das System aussehen könnte", sagte sie.

"Spiele wie FTL [Faster Than Light] haben damit experimentiert. Das war ein großer Berührungspunkt für uns. Es gibt auch Spiele wie Paradox Spiele, Amplitude, Battletech und Warhammer Chaos", fügte sie hinzu. Manning erklärte, dass die Systeme in Civ im Grunde wie ein ständiges Hin und Her funktionieren, da jede Aktion, die du ausführst, Signale an andere Teile des Spiels sendet.

"Wenn Sie beispielsweise eine Einheit mit Gold kaufen, erhalten Sie möglicherweise sofort ein narratives Ereignis, das mit dieser Einheit verbunden ist", sagte sie. "Und das liegt daran, dass das System einfach immer im Hintergrund ist und zuhört."

Civilization VII ist ab sofort für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.