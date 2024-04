Dieses von Fans gemachte Batman Beyond-Konzept macht Lust auf einen kompletten Film

HQ

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass dieSpider-Verse Produzenten an DC und Warner Bros. herangetreten sind, um ein Batman Beyond-Projekt zu machen. Während dies vom Produktionsgiganten abgeschossen wurde, hat uns die Konzeptzeichnung sehr aufgeregt darüber gemacht, was hätte sein können. Es hat anscheinend auch einige Leute dazu inspiriert, einen kurzen Ausschnitt davon zu erstellen, wie ein animierter Batman Beyond Film aussehen könnte.

Der YouTuber Vehgeto hat einen kurzen Ausschnitt aus dem Filmmaterial geteilt, der zeigt, wie ein neuesBatman Beyond animiertes Werk aussehen könnte, und wie die Konzeptzeichnungen, die wir zuvor gesehen haben, lässt es uns sehr hoffen, dass wir in Zukunft etwas vollständig realisiert sehen werden. Im Video unten seht ihr einen Teaser eines Batman-Abenteuers, das in einer dunklen, neonfarbenen Zukunft spielt.

Willst du deshalb noch mehr auf einen Batman Beyond Film?