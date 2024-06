Dieses versteckte McDonald's-Museum geht viral

HQ

Man kann über die Qualität des Essens sagen, was man will, aber McDonald's ist eine historische Marke. Das größte Fast-Food-Unternehmen der Welt hat sicherlich viele Geschichten aus seiner Vergangenheit, und so viele wie möglich wurden in ein Museum in San Bernadino, Kalifornien, gerammt.

Der Standort dieses versteckten Museums wurde von TikToker Norberto Briceno gefunden, der oft seltsame und unbekannte Touristenattraktionen entdeckt. Das Gelände ist derselbe Standort wie das erste McDonald's-Restaurant, das ausgehöhlt und mit allem vollgestopft wurde, was mit der Vergangenheit des Unternehmens zu tun hat.

Sie können Statuen verschiedener Maskottchen, Wissenswertes und mehr sehen. Es ist erwähnenswert, dass es sich nicht um ein offizielles Museum handelt, sondern um eine riesige Sammlung von Erinnerungsstücken.

