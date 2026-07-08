Dieses seltsam aussehende Croissant ist Thailands neueste virale Food-Trend

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Ein kleines thailändisches Café hat viel Aufmerksamkeit für seine Gebäckstücke erregt, die gelinde gesagt seltsam sind. Die sogenannten "Mor Aoi Croissants", die mit haarähnlichem Seetang auf der Sahne serviert werden, werden Berichten zufolge aus fein zerkleinertem Seetang hergestellt und sind zu einer beliebten Attraktion sowohl bei Food-Bloggern als auch bei Besuchern geworden.

Das Café hinter dieser Einrichtung ist das Sai Waan Break House in Pattaya. Seit das Gebäck in den sozialen Medien zirkuliert, strömen Scharen von Kreativen ins Café, alle begierig darauf, das eigenartige Croissant zu filmen und zu probieren, das etwa 70 Baht – etwa drei Dollar – pro Stück kostet.