Dieses neue Minigolf-Spiel für die Nintendo Switch könnte Ihren golfbegeisterten Schwiegervater umbringen

Wenn Sie auf der Suche nach einer frischen und skurrilen Variante des Golfsports sind, könnte Mini Golf Simulator für die Nintendo Switch genau das Richtige für Sie sein. Dieses von Takahiro Miyazawa entwickelte Spiel verfolgt einen einzigartigen Ansatz, bei dem Sie Handschlaufen an den Joy-Con-Controllern befestigen müssen, sodass Sie den Schwung eines Golfschlägers baumeln lassen und simulieren können. Es verspricht eine unterhaltsame, neue Art, Golf zu erleben, aber wenn Sie nicht aufpassen, kann es sein, dass Sie Ihren Controller in die Luft fliegen lassen - und wer weiß, was als nächstes passieren könnte. Wird es der Fernseher sein? Wird es der Hund sein? Wird es Omas Noggin sein? Eines ist sicher: Nintendos Reparaturteam sollte sich vielleicht wappnen.

Das Spiel ist ab sofort im US Nintendo eShop für nur 5,20 $ erhältlich und damit eine erschwingliche Option für einen lustigen Abend mit Freunden. Egal, ob es sich um einen Party-Hit oder eine Joy-Con-Katastrophe handelt, Mini Golf Simulator verspricht eine frische, wenn auch riskante Interpretation der klassischen Golfformel.

Was ist das Schlimmste, was Sie jemals versehentlich mit einem Controller getroffen haben?