Dieses Museum in Tokio ist eine Zeitmaschine für verlassene Technologie

Es ist so seltsam, wie schnell die Technologie veraltet. Innerhalb von Jahrzehnten haben wir den Aufstieg und Fall vieler Geräte erlebt, und diejenigen, die sich nicht mehr in unseren Häusern oder Taschen befinden, werden jetzt in einem neuen Museum im Herzen von Tokio ausgestellt.

Das Extinct Media Museum ist ein riesiges Schaufenster für alle Arten von verlassener Technologie, darunter alte Kameras, Telekommunikationsgeräte und mehr. Das älteste Exponat ist eine japanische Lilien-Standbildkamera aus dem Jahr 1916. Das Museum wurde bereits im Januar 2023 eröffnet und dient der Konservierung aller Medien, da es davon ausgeht, dass jedes Mittel außer Stein und Papier irgendwann nutzlos sein wird.

Einige Gegenstände dürfen angefasst werden, was den Besuchern eine zusätzliche Ebene ihres Gesamterlebnisses verleiht. "Es gibt viele Informationen, die man gewinnen kann, wenn man ihn in der Hand hält, wie zum Beispiel den Geruch", sagte Kuratorin Barbara Asuka. "Wir möchten, dass die Besucher diese Gegenstände mit allen fünf Sinnen erleben und nicht nur durch Glas auf das Display schauen."

Das Museum nimmt auch Spenden von Besuchern entgegen. Wenn Sie also eine alte Technologie haben, die nichts anderes tut, als Staub zu sammeln, und Sie in Tokio Zeit übrig haben, sollten Sie sich auf den Weg machen.

Danke, Reuters.