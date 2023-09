Dieses furchterregende Horrorspiel kombiniert FMV mit Pixelkunst

HQ

FMV (Full-Motion-Video) wurde in neueren Spielen wie Her Story und Immortality mit großem Erfolg eingesetzt, und dieses neue Horrorspiel versucht, Live-Action-Videos auf eine etwas andere Art und Weise zu verwenden und sie mit nostalgischen 2D-Pixelgrafiken zu kombinieren.

In Tenebris Somnia schlüpfst du in die Rolle einer Frau, die ein Haus voller Horror untersucht. Sie folgen nicht nur einem traditionellen Point-and-Click-Stil, sondern werden auch Momente des blanken Schreckens erleben, wenn Sie in eine Grafik eintreten, die in einem Horrorfilm nicht fehl am Platz aussehen würde.

Bisher werden nur wenige Clips und Bilder gezeigt, aber eine Demo kann auf Steam gespielt werden, wenn sie Ihnen ins Auge fällt. Seien Sie gewarnt, da das FMV Ihnen einen klaren Blick darauf gibt, wie die Monster aussehen sollen, wird es selbst die pixeligen Jumpscares noch schrecklicher machen.