Dieses charmante Abenteuer mit einer kleinen Maus in einem malerischen französischen Dorf ist derzeit kostenlos auf dem PC

HQ

Epic Games Store is offering a new Free Game as part of its weekly schedule of giving away one or two games to all users. This strategy, happening every Thursday, has been going on for a while, perhaps to attract new costumers and keep them busy on their storefront so they don't go back to Steam...

Das Spiel dieser Woche ist The Spirit and the Mouse, ein Plattform-Abenteuerspiel mit einer kleinen Maus in einem schönen französischen Dorf, die sich nach einem Lichtsturm mit einem kleinen Schutzgeist anfreundet. Das Nagetier erhält ein paar elektrische Kräfte und muss Rätsel lösen, um das Licht in dem kleinen Dorf wiederherzustellen und heimlich seine Probleme zu lösen.

Dieses Spiel sieht aus wie ein charmantes kleines narratives Abenteuer, gefüllt mit Rätseln und Komödie. Und obwohl es normalerweise 20 Euro kostet, ist es derzeit für alle Nutzer kostenlos.

Alles, was Sie tun müssen, ist, diesem Link zu folgen, ein Epic Games-Konto zu erstellen, falls Sie keines haben, und das Spiel zu "kaufen": Es wird völlig kostenlos sein und Sie werden es für immer behalten.