Dieses atemberaubende neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Kunstwerk kann Ihnen gehören

Bei den Game Awards sahen wir nicht nur neue Trailer für Videospiele und Simu Liu, der fünf Minuten lang über seinen Fuß sprach. Wir haben auch ein paar neue Grafiken für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommen, um zu feiern, dass es den Preis für das beste Action/Abenteuer gewonnen hat.

Wenn Sie jetzt einen Nintendo-Account haben, können Sie sich in Ihre My Nintendo-Belohnungen einloggen und diese Grafik behalten, die entweder als Telefon- oder Desktophintergrund heruntergeladen werden kann. Es ist auch kostenlos und kostet 0 Platin-Punkte.

Wenn Sie sich in Nordamerika befinden, kostet die Grafik leider 50 Platin-Punkte, aber für uns europäische Benutzer ist sie kostenlos. Auch wenn Tears of the Kingdom nicht den größten Preis mit nach Hause nehmen konnte, so enthüllte es doch das großartigste Kunstwerk des Events.