Dieser Shiba Inu ist eine Speedrunning-Legende

Auch wenn es wie eine vergebliche Anstrengung erscheinen mag, einem Hund beizubringen, ein Videospiel zu spielen, gibt es nichts, was Sie davon abhält, es zu tun. Wir haben gesehen, wie Goldfische Elden Ring besiegt haben, und jetzt gibt es einen Hund, der sich auch mit Speedrunning auskennt.

Peanut Butter the Shiba Inu gehört dem Streamer und Speedrunner JSR_, der den Hund trainiert hat, um den Nintendo-Plattformer Gyromite zu spielen. Peanut Butter hat das Spiel im Juli in 25:29 Minuten geschlagen und 2024 wird er nächstes Jahr zu Awesome Games Done Quick gehen.

Peanut Butters Lauf wurde von Speedrun.com erkannt, aber er wird ihm nicht zugeschrieben, da er von JSR_ angewiesen wurde, aber selbst wenn sein Besitzer ihm sagte, welche Knöpfe er drücken sollte, wurde jede Eingabe vom Hund gemacht.

"Das brauchte jahrelanges Training", so JSR_ "Ich wollte ihm etwas Besonderes beibringen, als ich als Welpe merkte, dass er viel schlauer war als die meisten anderen Hunde, die ich gesehen habe. Da ich ein Speedrunner bin (und PB wurde buchstäblich nach einer 'PB' bei einem Speedrun benannt), machte es für mich nur Sinn."