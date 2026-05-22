Dieser Pick-up hat 777 PS

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Stellantis kämpft weiterhin darum, einen kohärenten Weg nach vorne zu finden in einem Markt, der schwieriger erscheint denn je. Aber wenn du Zweifel hast, kannst du immer groß durchziehen, und genau das hat Stellantis-eigenen RAM mit ihrem neuesten Werk getan.

Sie haben den neuen Rumble Bee SRT vorgestellt, einen Pick-up, der 777 PS durch einen Hellcat 6,2-Liter-Kompressor HEMI-V8 leistet, ein Motor, der ihn in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 bringt. Dies ist der schnellste Serien-Pickup, der je gebaut wurde.

Abgesehen von der verrückten Geschwindigkeit sagt RAM, dass der Truck streng für Hochgeschwindigkeitsstabilität und Streckenfahrt entwickelt wurde, mit Bilstein-halbaktiven Dämpfern, einem Sperrdifferenzial, Launch Control, riesigen Sechskolben-Brembo-Bremsen und maßgeschneiderter Aerodynamik, die speziell dafür entwickelt wurde, das Fahrzeug nicht bei Höchstgeschwindigkeit in die Luft zu bringen. Es gibt sogar einen riesigen Heckspoiler, der direkt an der Heckklappe befestigt ist, um den vorderen Splitter bei hoher Geschwindigkeit auszubalancieren.

Das ursprüngliche "Rumble Bee" stammt aus den frühen 2000ern und war eine limitierte Edition, was auch hier zu sein scheint.