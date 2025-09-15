Dieser Palästinenser hat mehr als ein Jahr lang versucht, aus Gaza zu fliehen... Und er hat es schließlich auf einem Jetski und mit Hilfe von ChatGPT geschafft

HQ

Es ist die Art von Geschichte, die zu wild klingt, um wahr zu sein, aber sie ist es. Muhammad Abu Dakha, ein 31-jähriger Palästinenser aus Gaza, hat eine der waghalsigsten Fluchten der letzten Jahre vollbracht: Er erreichte Europa nicht auf einem überfüllten Schmugglerboot, sondern auf einem Jetski.

Über ein Jahr lang jagte Abu Dakha die Freiheit über Kontinente hinweg. Er überquerte die Grenze nach Ägypten, gab Tausende von Dollar aus, um eine sichere Passage zu finden, und flog sogar den ganzen Weg nach China, in der Hoffnung auf Asyl. Dieser Plan scheiterte und schickte ihn durch Malaysia und Indonesien zurück, bevor er in Libyen landete, einem berüchtigten Knotenpunkt, an dem Migranten erpresst, misshandelt und der Gnade bewaffneter Milizen ausgeliefert werden.

Zehnmal versuchte er, mit Schmugglern das Mittelmeer zu überqueren. Zehnmal scheiterte er. Doch anstatt aufzugeben, tat Abu Dakha etwas, womit niemand gerechnet hatte: Er loggte sich auf einem libyschen Marktplatz ein, kaufte einen gebrauchten Yamaha-Jetski für 5.000 Dollar und rüstete ihn wie ein Überlebensfahrzeug aus. GPS, Satellitentelefon, Schwimmwesten, sogar ein Schlauchboot, das auf dem Rücken festgebunden ist, für zusätzliche Vorräte. Er war es leid, sich auf Menschenhändler zu verlassen. Diesmal würde er das Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Muhammad Abu Dakha // Shutterstock

Am 17. August startete Abu Dakha zusammen mit zwei Palästinensern, der 27-jährigen Diaa und dem 23-jährigen Bassem, auf das offene Meer. Zwölf Stunden mit tosenden Wellen und brennendem Treibstoff lagen vor uns. Einmal versuchte ein tunesisches Patrouillenboot, sie zu verfolgen. Sie gaben sich mehr Mühe und klammerten sich an Hoffnung und Adrenalin.

Ihre Berechnungen, die mit Hilfe von ChatGPT durchgeführt wurden, sagten ihnen, wie viel Kraftstoff sie benötigten. Aber Maschinen sind nicht immer für das Chaos des realen Lebens verantwortlich. Das Trio lief nur 20 Kilometer vor Lampedusa in Italien aus. Da ihnen nichts übrig blieb als der endlose Horizont, sandten sie einen verzweifelten Ruf aus. Ein rumänisches Patrouillenboot, Teil der EU-Mission Frontex, entdeckte sie und brachte sie an Land.

"Es war eine sehr schwierige Reise, aber wir waren Abenteurer", sagte Bassem später. "Wir hatten die große Hoffnung, dass wir ankommen würden, und Gott gab uns Kraft." Vom libyschen Hafen al-Khoms nach Lampedusa sind es 350 Kilometer Luftlinie, eine Reise, von der niemand gedacht hätte, dass sie mit einem Jetski zurückgelegt werden könnte. Und doch hat Abu Dakha es geschafft. Und seine Odyssee hörte hier nicht auf.

Muhammad Abu Dakha // Shutterstock

Nach der Landung in Italien wurden er und seine Begleiter mit der Fähre nach Sizilien gebracht und dann in einen Bus in Richtung Genua gesetzt. Aber sie waren noch nicht bereit, verarbeitet zu werden. In einem waghalsigen Schritt entschlüpften sie, versteckten sich in einem Gebüsch und warteten. Ein paar Stunden später bestieg Abu Dakha einen Billigflug von Genua nach Brüssel und hielt eine Bordkarte auf seinen eigenen Namen in der Hand. Von Belgien aus fuhr er mit dem Zug nach Norden bis nach Deutschland, wo ihn ein Verwandter abholte und ihm vorübergehend Unterschlupf gewährte.

Heute lebt Abu Dakha in einem deutschen Asylzentrum in Niedersachsen. Er hat keinen Job und kein Einkommen, aber er hat das, wofür er alles riskiert hat: eine Chance. Seine Frau und seine beiden Kinder, die immer noch in Gaza gefangen sind und in einem Zeltlager leben, nachdem ihr Haus zerstört wurde, sind nach wie vor der Grund für seine unmögliche Reise. Eines seiner Kinder leidet an einer neurologischen Erkrankung, die eine medizinische Behandlung erfordert.

"Deshalb habe ich mein Leben auf einem Jetski riskiert", sagte er Reportern. "Ohne meine Familie hat das Leben keinen Sinn." Von den Ruinen Gazas bis zu den offenen Gewässern des Mittelmeers, von Tunesiens Patrouillenbooten bis zum deutschen Asylsystem ist Abu Dakhas Flucht mehr als eine Migrantengeschichte. Es ist die Saga eines Mannes, der alles für einen letzten Schuss aufs Spiel setzte und mit dem Dröhnen eines Jetski-Motors Geschichte schrieb.