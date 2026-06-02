Dieser neue PlayStation-Monitor verfügt über eine Ladestation für einen DualSense-Controller

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Sony Interactive Entertainment hat einen neuen 27" PlayStation-Gaming-Monitor angekündigt, der über einen integrierten DualSense-Controller-Ladehaken verfügt. Es ist ein eingebauter Ladehaken für DualSense- und DualSense-Edge-Controller, der es den Spielern ermöglicht, ihre Gamepads direkt vom Monitor zu laden. Der Monitor wird am 27. August 2026 gestartet... in den USA und Japan für 349,99 US-Dollar, wie Dexerto berichtet.

Die Idee hinter diesem neuen Display ist, dass er sich an Spieler richtet, die kompakte, persönliche Spielräume bevorzugen. Der 27" Gaming Monitor wird mit den kabellosen Lautsprechern Pulse Elevate geliefert. Beide Produkte wurden speziell für PS5 und PS5 Pro entwickelt.

Der Monitor verfügt über ein QHD-IPS-Display mit 1440p-Auflösung, HDR-Unterstützung mit automatischer Tonzuordnung auf PS5-Konsolen und Unterstützung für variable Bildwiederholrate. Es läuft mit bis zu 120 Hz auf PS5 und PS5 Pro und bis zu 240 Hz auf kompatiblen PC- und Mac-Geräten.

Der PlayStation Gaming Monitor unterstützt die VESA-Montage und bietet mehrere Konnektivitätsoptionen: zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und einen DisplayPort 1.4-Eingang, zwei USB-Typ-A-Anschlüsse und einen USB-Typ-C-Anschluss sowie eingebaute Stereolautsprecher mit 3,5-mm-Audioausgang.