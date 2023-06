Dieser Mod verwandelt Mass Effect in einen FPS

HQ

Das erste Mass Effect-Spiel ist etwas, wofür RPG-Fans für immer dankbar sein sollten. Es führte uns in die ferne Zukunft ein, die wir lieben gelernt hatten, Commander Shepard und ihren bunt zusammengewürfelten Haufen, aber es gab auch einige schreckliche Kämpfe zum größten Teil.

Ein Mod will das ändern. Es trägt den Titel MassFPS und versetzt Sie in die Ego-Perspektive von Commander Shepard. Wie Sie in diesem Video sehen können, geht das Spiel ziemlich nahtlos von einer Zwischensequenz in ein First-Person-Gameplay über.

Wenn du dich schon immer wie der schärfste Schuss in der Milchstraße fühlen wolltest, kannst du das jetzt tun, da der First-Person-Modus auf Mass Effect Legendary Edition gebracht wurde. Schaut euch hier mehr von der Mod an, und hoffentlich werden wir bald sehen, wie sich die Perspektive für die beiden anderen Spiele der Trilogie ändert.