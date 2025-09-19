Dieser Marvel-Star hat sich gegen ihr eigenes Unternehmen gewandt und ruft nach der Suspendierung von Jimmy Kimmel zum Boykott von Disney auf

HQ

Es begann mit ein paar wütenden Posts im Internet, und jetzt verbreitet es sich schnell: Menschen kündigen aus Protest ihre Disney-Abonnements. Jetzt hat sich die Marvel-Schauspielerin Tatiana Maslany dem Protest angeschlossen und die Fans aufgefordert, ihre Abonnements für Disney+, Hulu und ESPN nach der unbefristeten Suspendierung von Jimmy Kimmel zu kündigen. Der Orphan Black-Star, der derzeit in She-Hulk: Attorney at Law zu sehen ist, teilte eine Nachricht, in der er die Zuschauer zum Handeln aufforderte und damit große Aufmerksamkeit erregte. Andere Kreative, darunter Damon Lindelof, haben ähnliche Bedenken geäußert und versprochen, nicht mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, bis Kimmels Status wiederhergestellt ist. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!

Tatiana Maslany // Shutterstock