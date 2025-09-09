Dieser Mann wurde in Spanien als ISIS-Terrorist inhaftiert... Jetzt stellt sich heraus, dass er ein dänischer Spion war, und HBO wird seine Geschichte adaptieren

HQ

Ahmed Samsam, ein dänischer Staatsbürger syrischer Herkunft, war fassungslos, als er während eines Urlaubs in Spanien verhaftet wurde, weil er Verbindungen zum IS hatte, obwohl er heimlich als dänischer Spion in Syrien arbeitete. Es folgten Jahre im Gefängnis, während seine wahre Mission im Verborgenen blieb und sogar sein eigener Geheimdienst geschwiegen hatte. Nach einem unerbittlichen Rechtsstreit bestätigten dänische Gerichte diese Woche endlich seine Undercover-Rolle und brachten Licht in eine Verurteilung, die auf Missverständnissen und Irreführung beruhte. Samsam hofft nun, dass das Urteil seinen Namen in Spanien reinwaschen wird, während seine außergewöhnliche Geschichte über Spionage, Verrat und Überleben sowohl in einer kommenden HBO-Dokumentation als auch in einer fiktionalen Serie ein weltweites Publikum erreichen wird. Tatsächlich hat seine Geschichte bereits Agent Samsam inspiriert, eine Dokumentarserie für Dänemarks größten öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender, über die Sie unter dem folgenden Link mehr erfahren können. Go! Übrigens... Wären Sie daran interessiert, die HBO-Adaption seiner Geschichte zu sehen?