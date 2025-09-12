Dieser Mann hat in Australien mit Krokodilen gerungen und Videos daraus gemacht... Jetzt wird gegen ihn ermittelt

HQ

Ein Amerikaner namens Mike Holston, der sich online therealtarzann nennt, hat in Down Under Empörung ausgelöst, nachdem er sich selbst beim Ringen mit wilden Krokodilen in Queensland gefilmt hat, ein Stunt, der laut Behörden nicht nur rücksichtslos, sondern geradezu illegal war.

Er greift nach Krokodilen, während er ohne Hemd in die Kamera grinst. In einem Clip taucht Holston aus trübem Wasser auf, hält ein Krokodil an der Kehle, Blut tropft von seinem Arm, während er stolz erklärt: "Er hat mich gepackt, aber ich habe ihn in den Griff bekommen."

Die Videos wurden auf Instagram millionenfach angesehen, aber der Ruhm könnte einen hohen Preis haben. Die Behörden von Queensland untersuchen nun die Situation und warnen, dass der Eingriff in geschützte Krokodile mit Geldstrafen von bis zu 24.800 US-Dollar geahndet wird.

"Diese Aktionen sind extrem gefährlich und illegal", kritisierte das Umweltministerium des Bundesstaates in einer Erklärung und versprach starke Maßnahmen, um Nachahmer zu stoppen. Sogar der Premierminister von Queensland schaltete sich ein und bezeichnete die Influencerin als "Gans".

Queensland ist die Heimat von schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Salzwasserkrokodilen, Spitzenprädatoren, die mehr als 13 Fuß lang und über 600 Pfund schwer werden können. Angriffe auf Menschen sind selten, aber tödlich. Erst letztes Jahr wurde ein 12-jähriges Mädchen im Northern Territory getötet.

Holston hat auf Anfragen nach einem Kommentar nicht reagiert, besteht aber auf Instagram darauf, dass seine Stunts zu "Bildungszwecken" dienten. Im Moment ist eines klar: Der Influencer, der dachte, er könne Krokodile in Inhalte verwandeln, könnte sich stattdessen im Gesetz verfangen.