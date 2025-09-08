Dieser Mann entzog sich jahrelang der Polizei, indem er einen F1 auf öffentlichen Straßen fuhr... Jetzt ist er endlich gefasst

HQ

Erst vor wenigen Tagen haben wir bei Gamereactor die Rubrik Autos ins Leben gerufen, die von Petter geleitet wird, der unter anderem ein großer Fan von Rennwagen ist. Wenn Sie seine Leidenschaft für Rennwagen teilen, haben Sie wahrscheinlich schon davon geträumt, einen F1 auf öffentlichen Straßen zu fahren. Nun, ein Mann aus der Tschechischen Republik macht genau das schon seit Jahren. Bis er schließlich am Sonntag gefasst wurde, wie die tschechische Polizei mitteilte.

Nachdem er jahrelang den Strafverfolgungsbehörden ausgewichen war, wurde der Mann, der dafür bekannt ist, mit einem F1-Auto auf öffentlichen Straßen Rennen zu fahren, festgenommen. Das knallrote Auto mit dem Spitznamen "Phantom" wurde zu einer viralen Sensation unter Motorsportfans und frustrierte die Polizei. Der Fahrer, der jetzt Anfang fünfzig ist, wurde nach wiederholten Sichtungen in der Nähe einer Tankstelle zu seinem Haus verfolgt. Die Behörden setzten Streifenwagen und einen Hubschrauber ein, um ihn abzufangen, obwohl er bei der Befragung schwieg. Das Auto, ein extrem seltenes Rennmodell, ist nicht für die Straße zugelassen, aber die Familie des Fahrers besteht darauf, dass es nie rücksichtslos gefahren wurde. Es gibt Filmmaterial, das Jahre alt ist und darauf hindeutet, dass er schon eine ganze Weile Besorgungen in einer Formel 1 gemacht hat. Und natürlich kann ein Bild (oder in diesem Fall ein Video) mehr als tausend Worte sagen, also schauen Sie sich das Filmmaterial unten an oder folgen Sie dem Link, um sich selbst davon zu überzeugen. Go!