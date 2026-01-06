Dieser KI-Ring hört in deinen Meetings mit, sodass du dir nicht alles (oder irgendetwas) merken musst

HQ

Wenn dein Kalender voller aufeinanderfolgender Meetings ist, kennst du wahrscheinlich das Gefühl: Ein Gespräch endet, ein anderes beginnt, und irgendwo dazwischen solltest du dich erinnern, wer was gesagt hat (oder schlimmer noch, was du als Nächstes tun solltest).

Auf der CES 2026 versucht eine der interessantesten Ideen nicht, Burnout zu beheben oder die Produktivität auf abstrakte Weise zu steigern: Sie verspricht einfach, sich an deine Meetings zu erinnern, damit du es nicht tun musst.

Lernen Sie den Vocci AI Smart Ring kennen. Ja: Auf den ersten Blick sieht er wie ein typisches Wearable aus, ähnlich in Größe und Stil wie beliebte Wellness-Ringe. Aber anstatt Schlaf oder Herzfrequenz zu verfolgen, ist es komplett auf die Arbeit ausgelegt.

Im Grunde kann der Ring Sitzungen aufzeichnen, sie nach Abschluss transkribieren und wichtige Momente auf Abruf hervorheben. Die Aufnahme erfolgt natürlich nicht automatisch: Man muss einen kleinen Knopf an der Seite des Rings drücken, um zu starten. Tippt man ihn in einem entscheidenden Moment erneut an, markiert Vocci diesen Abschnitt im Transkript und fügt KI-generierte Einblicke hinzu.

Voccis Ansatz wirkt praktisch, obwohl cloudgespeicherte Aufnahmen (vielleicht) bedeuten, dass man es in sensiblen Gesprächen nicht tragen möchte. Die Vorbestellungen sollen im Februar öffnen, die erste Lieferung soll im April verschickt werden, was den Ring als potenziell neues Arbeitsaccessoire positioniert, das zuhört, sodass man es nicht tun muss. Und ein System, das mehr als 100 Sprachen unterstützt...