Dieser hilfreiche Sekiro-NPC hätte ein Boss sein können

FromSoftware hat sicherlich eine Geschichte darin, vermeintlich freundliche Charaktere in Chefs zu verwandeln. Gideon Ofnir, der Dämon des Hasses (IYKYK), Gehrman, um nur einige zu nennen. Allerdings wird dir nicht jeder Verbündete den Rücken kehren. Der Riese aus Seil in Sekiro: Shadows Die Twice ist zum Beispiel ein sehr netter Kerl.

Aber laut einer aktuellen Datamine des YouTubers Zullie the Witch (via PCGamer) scheint es, dass der Seilmann mehr als nur einen vorübergehenden Auftritt gehabt haben könnte. Er hilft dir zum Fountainhead Palace und ist nur ein kleiner Teil des Abenteuers in Sekiro: Shadows Die Twice.

Laut den im Spiel versteckten Dateien gibt es ein ungenutztes KI-Skript für Mr. Rope, auch bekannt als Wara ningyō, was darauf hindeutet, dass das aktive Gameplay und nicht eine einfache Zwischensequenz dafür gedacht war. Es gibt mehrere Theorien darüber, wie das Gameplay mit der riesigen Seilkreatur verbunden sein könnte. Einige denken sofort, dass er ein Boss hätte sein können, aber da er mehr als doppelt so groß ist wie der Göttliche Drache, wird es schwer vorstellbar, wie wir das Ding mit unserem fadenscheinigen Schwert bekämpfen würden.

Die vielleicht überzeugendere Theorie ist, dass wir nicht direkt gegen ihn gekämpft hätten, sondern stattdessen einen Abschnitt des Gameplays gehabt hätten, in dem wir gegen normale Feinde gekämpft hätten, während wir das Seil in Richtung Fountainhead Palace hochgeklettert sind. Leider schaffte es keiner von beiden ins Spiel, und alles, was wir bekamen, war eine kurze Zwischensequenz.