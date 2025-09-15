Dieser Finne war der tödlichste Scharfschütze des Winterkriegs und schaltete über 500 Sowjets aus... Jetzt ist seine Geschichte ein Bestseller

HQ

Simo Häyhä, der als "Weißer Tod" in Erinnerung bleibt, ist dank eines neuen Romans, der in Europa zu einer literarischen Sensation geworden ist, wieder ins kulturelle Rampenlicht gerückt. Einst ein Schäfer vom finnischen Land, machte Häyhäs unübertroffene Präzision im Winterkrieg ihn zu einer Figur, die sowohl gefürchtet als auch verehrt wurde und der Hunderte von bestätigten Tötungen gegen sowjetische Truppen zugeschrieben werden. Im Kampf schwer verwundet und mit Narben zurückgelassen, die nie verheilten, kehrte er später zu einem ruhigen Leben fernab des Schlachtfeldes zurück. Heute lässt der französische Autor Olivier Norek seine Geschichte in The Winter Warriors wieder aufleben, einem Buch, das historische Genauigkeit mit lebendiger Erzählweise verbindet und sich bereits einen Platz auf den Bestsellerlisten gesichert hat, eine Verfilmung ist derzeit in Arbeit. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!