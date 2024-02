Dieser Fallout: New Vegas Mod bringt die Kraft zurück in die Powerrüstung

HQ

Während viele Fallout-Spieler die 3D-Spiele bevorzugen, ist etwas, das sie seit der 2D-Ära nicht ganz richtig hinbekommen haben, der absolute Schrecken, den man fühlen sollte, wenn man gegen eine Powerrüstung antritt, und das Gefühl der überwältigenden Stärke, das man bekommt, wenn man hinter einer steht.

Die Titans of the New West-Mod hat gerade den Trailer für ihr neuestes Update enthüllt, und man kann mit Sicherheit sagen, dass du dich weniger wie ein Papp-Cosplay fühlen wirst, sondern eher wie ein Space Marine, der mit dieser Mod direkt nach Fallout geschickt wird.

Diese Mod geht jedoch über die Änderung der Zahlen hinaus, um die Rüstung mächtiger zu machen, da sie auch neue Animationen hinzufügt, um wirklich zu verkaufen, wie mächtig der Anzug ist. Wenn du den Mod herunterladen möchtest, kannst du ihn dir hier ansehen.