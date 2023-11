Dieser Exploit in Baldur's Gate III ermöglicht es dir, einen supermächtigen Gegenstand zu erhalten, ohne Karlach zu töten

HQ

Wenn du in Baldur's Gate III irgendeine Art von nicht-bösem Lauf anstrebst, wirst du wahrscheinlich damit enden, dass Wyll in einen Teufel verwandelt wird. Wenn du sowohl Karlach als auch Wyll in deiner Gruppe haben willst, ist das deine einzige Option. Brunnen... Bis ein Reddit-Nutzer namens Leyllara ein Schlupfloch fand.

Dazu gehört zwar, dass Karlach getötet wird, aber nicht dauerhaft. Im Grunde genommen solltet ihr Wyll zuerst im Smaragdhain rekrutieren. Dann lässt du ihn fallen und schickst ihn ins Lager, wo du die Quest annimmst, Karlach zu töten.

Ohne dass Karlach weiß, dass du es bist oder ihren Dialog auslöst, musst du sie erledigen. Das sollte nicht allzu schwierig sein, da sie Level 1 ist, aber auf einem frühen Level solltest du sicherstellen, dass du unsichtbar oder verkleidet bist oder "Person halten" auf sie anwendest.

Du willst sicherstellen, dass sie später wiederbelebt werden kann, also fahre mit der Maus über ihre Leiche mit einer Schriftrolle "Wiederbeleben". Dann kehrst du zum Lager zurück, wo du von Wylls Teufelspatron Mizora besucht wirst, der ihn für seine gute Arbeit belohnt und ihm die Höllenrobe gibt, die ihm einige beeindruckende Buffs verleiht. Resistenz gegen Feuerschaden, +1 gegen Rüstungsklasse und den Feuerschildzauber der 4. Stufe.

Du kannst dann zurückgehen, Karlach wiederbeleben und das Spiel weitgehend normal ablaufen lassen. Wenn du das tust, kann es sein, dass einige Dialoge ausfallen, und du musst Wyll und Karlach immer noch davon überzeugen, nicht zu kämpfen, aber abgesehen davon wird sich Wyll nicht in einen Teufel verwandeln und du bekommst ein süßes Stück Beute. Eine Win-Win-Situation, in meinen Augen.