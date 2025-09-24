Dieser Diktator verkauft seinen McLaren F1

HQ

Der Sultan von Brunei ist nicht nur einer der reichsten Menschen der Welt, er besitzt auch die größte private Autosammlung der Welt mit mehr als 7.000 Fahrzeugen im Wert von etwas mehr als sieben Milliarden schwedischen Kronen. In seiner Sammlung finden wir unter anderem 451 Ferraris und 500 Rolls-Royce, von denen 100 unbenutzte Duplikate sind, die offenbar gar nicht erst gestartet wurden. Es scheint jedoch, dass der geschwindigkeitsbesessene Diktator mit dem Sammeln fertig ist und nun zum dritten Mal ein paar seiner begehrtesten Raritäten verkaufen will. Es handelt sich um seinen eigens angefertigten McLaren F1 aus dem Jahr 1994, der nun verkauft werden soll und er ist somit eines von 64 Autos, die gebaut wurden, um eines von zwei mit dieser einzigartigen Spezifikation zu beherbergen. Und der Preis? Nehmen wir an, Sie landen bei rund 23 Millionen US-Dollar.

"Gordon Murray und sein Designerteam bei McLaren hatten nicht vor, das schnellste Straßenauto der Welt zu entwickeln. Sie versuchten, die Formel-1-Technologie und die Kohlefaserkonstruktion direkt in das ultimative Fahrerlebnis zu verpflanzen, das die Zwänge und Mängel der konkurrierenden Supersportwagen dieser Zeit austrieb. Stattdessen war eine unbegrenzte Höchstgeschwindigkeit von 391 km/h das unglaubliche, rekordverdächtige Ergebnis der exquisiten Technik, die in jedes Detail des F1 eingeflossen ist. Mit den 627 PS des 6.064 cm³ großen BMW V-12-Motors in einem Paket mit einer verkleinerten Stirnfläche bleibt der historische Erfolg des Siegers der 24 Stunden von Le Mans, Andy Wallace, bei Ehra-Lessien der schnellste Lauf, den jemals ein Straßenfahrzeug mit Saugmotor gefahren ist." Lesen Sie hier mehr!