Diese zehn Spiele sind die beliebtesten des Jahres 2024 für Erfolgsjäger

Wenn Sie gerne Xbox-Erfolge verfolgen, besuchen Sie wahrscheinlich oft TrueAchievements, das sich darauf spezialisiert hat, Ihnen zu erklären, wie Sie sie alle freischalten können, und auch zu verraten, welche am einfachsten zu bewältigen sind (für alle, die ihren Gamerscore leicht erhöhen möchten).

Die Seite ist unter den Erfolgsjägern sehr groß, und daher ist es interessant, dass sie jetzt berichtet haben, welche zehn Spiele die meisten Benutzer maximiert, mit anderen Worten alle Errungenschaften ausgewählt haben. Wie erwartet gibt es ein gewisses Übergewicht an leichteren (die auch für den Game Pass verfügbar sind), wo wir zum Beispiel Open Roads an erster Stelle finden. Es gibt Ihnen alle Errungenschaften mit minimalem Aufwand in weniger als einer Stunde, etwas, das etwa zwei von drei Benutzern ergriffen haben.

Es geht jedoch nicht nur um diese Art von Titeln, denn die Liste umfasst auch Spiele wie Elden Ring, Senua's Saga: Hellblade II und XDefiant. Hier sind die Spiele, die die meisten Leute im Laufe des Jahres ausgereizt haben, und wenn Sie das Gleiche versuchen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich TrueAchievements anzusehen, das Anleitungen für alle diese Titel enthält.