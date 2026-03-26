Diese Yoshi-Badebombe verwandelt die Badezeit in eine Horrorszene

HQ

Es mangelt nicht an skurrilen Merchandise über Mario und seine Freunde, aber Lushs neueste Badebombe ist etwas Außergewöhnliches. Scheinbar unschuldig und so gestaltet, dass es wie das klassische Yoshi-Ei aussieht, perfekt für Blasen, Spiel und Spaß – was könnte schon schiefgehen?

Denn genau das passiert am Anfang. Es schäumt, zischt, und ein wenig Farbe erscheint. Doch sobald das Ei sich im Wasser auflöst, sickert roter Farbstoff heraus, wodurch die angenehme Badezeit wie aus einem Horrorfilm verwandelt wird. Ein Blutbad!

Die Reaktionen waren sofort. In Clips, die auf TikTok und anderen Plattformen kursieren, sieht man Kinder, die wirklich Angst haben, und Eltern, die nicht genau wissen, ob sie lachen oder weinen sollen. Ein Beitrag fasst das alles sehr treffend mit den Worten zusammen:

"Danke, dass du meine Kinder traumatisiert hast."

Die Ironie ist, dass Lush ansonsten für seine recht kinderfreundlichen Produkte bekannt ist, die sich oft auf Spiel konzentrieren. Aber in diesem Fall mit dem Yoshi-Ei ist eindeutig etwas schiefgelaufen. Sieh dir den Clip unten an.