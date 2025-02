Diese Woche wurde ein weiterer großer NBA-Trade mit drei Teams abgeschlossen, und dieser kommt dem Team von Wembanyama zugute

HQ

Der Trade zwischen Luka Doncic und Anthony Davis ist immer noch in aller Munde, aber das war nicht der einzige große Schritt an diesem Wochenende. Ein weiterer Deal zwischen drei Teams, darunter eine der meistverfolgten NBA-Franchises außerhalb Nordamerikas (insbesondere Frankreichs), die San Antonio Spurs, wurde genehmigt.

Der Hauptteil des Deals besteht darin, dass die Sacramento Kings De'Aaron Fox an die Spurs traden. Es handelt sich um einen Drei-Team-Deal, bei dem Zach LaVine von den Chicago Bulls zu den Kings gehen wird.

Die San Antonio Spurs sind natürlich das Team, in dem Victor Wembanyama spielt, der letzten Monat beim Besuch der Spurs in Paris als Held gefeiert wurde. Der 21-jährige französische Center, mit 2,21 m (7 ft 3 in) der größte aktive Spieler der Liga, wird das Jahr wahrscheinlich als Rookie of the Year beenden und sich auch dem All-Star anschließen. Die Verbindung von Fox mit Wemby könnte die San Antonio Spurs nach einem Jahrzehnt ohne Titelgewinn zu einem viel wettbewerbsfähigeren Team machen.

Der 27-jährige Fox wurde 2023 in das All-Star- und All-NBA-Team gewählt. Seine Position als Point Guard bedeutet, dass er die Offense anführen, das Tempo kontrollieren und das Team ordnen kann, was bedeutet, dass er eng mit einem Defensivspieler wie Wembanyama zusammenarbeiten und eines der vielversprechendsten Projekte in der NBA für die kommenden Jahre leiten wird.

Fox ist nicht der einzige Spieler, den die Spurs bekommen. Im Rahmen des Tree-Team-Deals holen die Spurs auch Jordan McLaughlin von den Sacramento Kings. In der Zwischenzeit bekommen die Kings Sidy Cissoko sowie Zach Lavine und sechs Erst- und Zweitrundenpicks. Schließlich bekommen die Chicago Bulls Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter und einen Erstrundenpick über die Spurs.