Diese Woche gibt es ein großes Ereignis in der Welt der Videospiele: Die Convergence Games Showcase ist zurück

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In dieser Woche kehrt der Convergence Games Showcase zurück, das größte Event der Sommersaison, das sich ausschließlich Indie-Videospielen widmet. Die diesjährige Ausgabe verspricht zudem die größte ihrer Geschichte zu werden, mit über 70 neuen Titeln, die innerhalb von zwei Stunden vorgestellt werden.

Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat sich die Convergence Games Fest-Initiative als Anlaufpunkt für die unabhängige Entwicklungsszene etabliert – von Solo-Entwicklern bis zu mittelgroßen Studios – mit Weltpremieren und Branchengeschichten, die Fans des Mediums schätzen, so die Pressemitteilung.

Um die bevorstehende Convergence Game Showcase zu sehen, kannst du am Donnerstag, den 16. Juli, um 19:00 BST/20:00 CEST auf ihrem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal einschalten. Bist du dabei?